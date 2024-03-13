Son dakika.... Eros'un katili İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis

Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:27

Güncelleme: 13.03.2024 - 15:55

İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan hakkında ikinci kez karar verildi.

İstanbul Küçükçekmece Adalet Sarayı 16. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık İbrahim Keloğlan'a "kasten hayvan öldürmek" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 2.5 yıla indirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı verdi. Bu kararla, sanık İbrahim Keloğlan hapse girmeyecek.

Kararın açıklanmasından sonra da adliye koridorlarından yoğun protesto sesleri yükseldi. Hayvan hakları savunucuları, Keloğlan'ın serbest bırakılmasına tepkilerini sloganlarla gösterdi.

Tutuksuz sanık İbrahim Keloğlan, ilk savunmasını tekrar ettiğini söyleyerek, "Hakkımda söylendiği gibi suçlu birisi değilim. Ben bir suç makinesi değilim. Yaşadığım bir anlık öfkeyle kendimi kaybederek hayatım boyunca unutamayacağım bir hata yaptım. Her fırsatta kilolarca mama alıp dağlık ve köylük arazilerde kedi ve köpekleri beslemek bana terapi gibi geldi. Ve elimden geldiğince bunları yapacağımı psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. 8 Şubattaki duruşmadan sonra gerçekleştirdim, bir hayvan barınağına bağış yaptım. Elimden geldiğince bunları yapacağıma, psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Psikolojik destek alma sözümü tutamadım. İlk duruşmadan sonra bağış yaptım. Bu olayın bazı kişiler tarafından yanlış lanse ettirilerek halkı kin ve düşmanlığa itmişlerdir. Yine bazı kişiler tarafından iftiralarla bu olay sebebiyle bütün bilgilerim insanların eline geçti. Eşim ve ailem büyük bir kaosun içine atılarak insan içine çıkamayacak duruma geldi. Şu anda burada alacağım hiçbir ceza bugüne kadar yaşadıklarımın yanında bir önemi yoktur. Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.

"BEYANLARI KURTULMAYA YÖNELİK"

Müştekilerin avukatı, sanık Keloğlan'ın en üst hadden cezalandırılmasını ve tutuklu yargılanmasını talep etti.

Avukat, sanık İbrahim Keloğlan'ın, önceki savunmasında "Benim de kedim var" ifadesini hatırlatarak, "Cinsel istismarcıların da çocukları vardır. Kadın katillerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri vardır. Dolayısıyla sanığın hayvan sahibi beyanı da suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanık yargılamanın en başından bu güne suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştur. Kamuoyu dosyayı takip etmektedir" diye konuştu.

SAVCI, TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanık Keloğlan'ın "canavarca hisle eziyet çektirerek kediyi öldürdüğü" gerekçesiyle alt hadden uzaklaşarak, üst hadde yakın hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

MAHKEMEDEN 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti ise Eros'u asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan'ı 'Kasten hayvan öldürme' suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı konularak adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinin otoparkında doğan ve yıllarca site içinde yaşayan Eros, 1 Ocak'ta sabaha karşı İbrahim Keloğlan ile asansörde karşılaştı. Keloğlan, Eros'u tekmelemeye başladı. Keloğlan'ın tekmelerinden kaçan Eros, apartman içine koştu.

Ancak Keloğlan, kapıları kapatarak Eros'un kaçmasını engelledi ve onu tekmelemeye devam etti. Dakikalarca süren şiddet sonucunda Eros hayatını kaybetti.

Güvenlik kamera kayıtları sayesinde Eros'un katilinin İbrahim Keloğlan olduğu anlaşıldı, hemen emniyete giderek şikayetçi olundu. Gözaltına alınan Keloğlan, 8 Şubat'ta görülen ilk duruşmada 'iyi hal indirimi' ile serbest bırakıldı.

Kamera görüntülerine rağmen Keloğlan'ın serbest bırakılması avukatların ve hayvanseverlerin tepkilerine neden oldu. Karara savcı ve avukatlar itiraz etti. Sosyal medyada Eros'un adıyla paylaşımlar yapıldı. Eros'un katledildiği site önünde eylemler düzenlendi, Keloğlan'ın tutuklanması için 250 bin imza toplandı.