Kediyi göle atıp sosyal medyada paylaşmışlardı: 2 kişi yakalandı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, kediyi göle atan Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A. (17) polis ekiplerince yakalandı. O.M. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleşen olayda, sosyal medyada paylaşılan görüntüyle suyun kenarında bulunan bir kişinin boyun kısmından tuttuğu kediyi göle attığı belirlendi. Göle atılan kedi yüzerek kıyıya çıktı.
Kediyi göle atan kişi ve videoyu çeken kişi gülümserken, sosyal medyada tepkiler oluştu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, dün gece Sapanca Gölü kenarında videoyu çekip kendi sosyal medyasında yayınlayan Irak uyruklu M.A. ile kediyi göle atan O.M.’yi kısa sürede yakaladı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne getirilen çocuklar hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Çocuklar daha sonra işlemler için İl Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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