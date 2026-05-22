Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 yıllık komşusundan 'mutlak butlan' açıklaması

22.05.2026 10:57:00
ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 yıldır komşuluk yaptığını ve CHP'li olduğunu belirten yurttaş, "Ben bir komşusu olarak bu mutlak kararını tasvip etmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 yıllık komşuyum. Partinin üyesiyim" dedi.

CHP 38'inci Olağan Kurultayı davasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi tarafından dün 'mutlak butlan' kararı verildi. 

Kararla birlikte, yeniden göreve getirilmesi beklenen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler de sürüyor.

Kılıçdaroğlu ile uzun yıllardır komşuluk yaptığını belirten yurttaş, kendisinin de CHP üyesi olduğunu ve parti tabanının 'mutlak butlan' kararından rahatsızlık duyduğunu söyledi. 

"AYNI DELEGE İKİ KEZ DAHA ÖZGÜR ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIĞINI ONAYLADI"

Özgür Özel'in genel başkanlığının Kılıçdaroğlu döneminde seçilen delegelerce onaylandığını ifade eden yurttaş, şöyle konuştu:

"Sayın Özgür Özel'e ben 2 yıldır ulaşamıyorum. Ama vicdanımın sesini dinliyorum. Özgür Özel iyi muhalefet yapıyor. O bahse konu olan kongreden sonra iki kez daha kongre yapıldı. Diyelim ki o kongrede şaibe var, çeşitli iddialar var. Aynı delege ki bu delege Sayın Kılıçdaroğlu zamanında seçilmiştir, çoğu o döneme ait delegelerdir, iki kez daha Özgür Özel'in genel başkanlığını onayladı bu kongre. Bir durum daha var, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesin midir? Kesindir. İtiraz olmaz. YSK 'Bu kongrede bir şaibe yoktur' kararı vermiştir. Dolayısıyla taban olarak üzülüyoruz"

"CHP TABANI BU DURUMDAN RAHATSIZ"

Özgür Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun aramasına geri dönmemesiyle ilgili  soruyu da yanıtlayan yurttaş, "Ben başkaları hakkında fikir yürütemem. Şu olabilir, 'uzlaşalım', Kılıçdaroğlu diyor ya 'Buraya başka biri atanacağına, madem böyle bir karar çıkıyor, ben olayım' gibi bir görüşü vardır, belki onu söyleyecektir. Ben bilemem, başkaları hakkında fikir yürütemem. Ama benim şahsi görüşüm bunun parti lehine olmadığı, CHP tabanının da bundan rahatsız olduğu kanaatini taşıyorum" dedi.

Ankara'da 'mutlak butlan' mesaisi: Özgür Özel geceyi Genel Merkez'de geçirdi, PM üyeleri ve milletvekilleri nöbet tuttu CHP Kurultayı’na ilişkin istinaf kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti kurmayları geceyi Parti Genel Merkezi’nde geçirdi. CHP Lideri Özel, gece boyu kurmaylarıyla butlan kararına ilişkin yol haritasını değerlendirirken, PM üyeleri ve milletvekilleri nöbet tuttu.
CHP'de 'mutlak butlan' hareketliliği: Ahmet Akın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı üzerine partideki hareketlilik devam ediyor. 'Arabuluculuk' yapacağı belirtilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu sabah önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü.
CHP Kurultayı hakkında verilen
CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz? Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) geçmiş büyük kurultayına yönelik "mutlak butlan" talepli davada verdiği son karar, siyaset ve hukuk dünyasında derin bir tartışma dalgası yarattı. Mahkemenin, delege iradesinin sakatlandığı gerekçesine dayandırdığı bu kritik hüküm, CHP'nin iç işleyişine ve demokratik yapısına yönelik hukuki bir müdahale olarak yorumlanıyor. Kararın zamanlaması ve doğuracağı siyasi sonuçlar, yargı bağımsızlığı tartışmalarını bir kez daha gündeme taşırken; karar, partinin kurumsal kimliği ile demokratik teamülleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturma potansiyeli taşıyor. Peki siz CHP Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını nasıl yorumluyorsunuz?