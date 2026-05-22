CHP'de 'mutlak butlan' hareketliliği: Ahmet Akın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

22.05.2026 11:00:00
Haber Merkezi
CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararı üzerine partideki hareketlilik devam ediyor. 'Arabuluculuk' yapacağı belirtilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bu sabah önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü.

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evine ilk ziyaret Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından yapıldı. 

Akın, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Herkesin gönlü rahat olsun. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Bunlar olağan şeyler, birlik-beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Unutmayın ki Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi kuran parti her zaman birlik beraberlikle, kucaklayıcılıkla yoluna devam eder. Bunlar olağan şeyler” ifadelerini kullandı.  

Akın, "Genel Merkez'e geçecek misiniz?" sorusuna da "Evet, şimdi oraya geçiyorum" yanıtını verdi.

'ARABULUCU OLUYOR'

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Ahmet Akın CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu cephesi arasında 'arabuluculuk' yapacak. Parti yönetiminin bu girişim karşısında nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.  

Mutlak butlan kararı sonrası Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Dün CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası yüzde 6’yı aşan kayıpla devre kesen Borsa İstanbul, Finansal İstikrar Komitesi'nin acil toplandığı bu sabah yeni güne de yüzde 1,50 düşüşle 12.966 puandan başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 yıllık komşusundan 'mutlak butlan' açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu ile 15 yıldır komşuluk yaptığını ve CHP'li olduğunu belirten yurttaş, "Ben bir komşusu olarak bu mutlak kararını tasvip etmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun 15 yıllık komşuyum. Partinin üyesiyim" dedi.
Yandaş medyadan 'mutlak butlan' manşetleri: Bayrama erken başladılar! CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı hakkında istinaf mahkemesinden 'mutlak butlan' kararının çıkması sonrası iktidara yakın gazetelerdeki bugünkü manşetler dikkat çekti.