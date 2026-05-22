CHP'de 'mutlak butlan' hareketliliği: Ahmet Akın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki evine ilk ziyaret Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından yapıldı.

Akın, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Herkesin gönlü rahat olsun. Hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Bunlar olağan şeyler, birlik-beraberlik içerisinde ayağa kalkacağız. Unutmayın ki Cumhuriyet Halk Partisi, bu ülkeyi kuran parti her zaman birlik beraberlikle, kucaklayıcılıkla yoluna devam eder. Bunlar olağan şeyler” ifadelerini kullandı.

Akın, "Genel Merkez'e geçecek misiniz?" sorusuna da "Evet, şimdi oraya geçiyorum" yanıtını verdi.

'ARABULUCU OLUYOR'

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, Ahmet Akın CHP yönetimi ve Kılıçdaroğlu cephesi arasında 'arabuluculuk' yapacak. Parti yönetiminin bu girişim karşısında nasıl bir tutum izleyeceği merak ediliyor.