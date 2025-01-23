Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' paylaşımı
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş hakkında bir açıklama yayımladı.
Ankara'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Sinan Ateş'le ilgili yürütülen ikinci soruşturmada tüm sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karara X hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu açıklamasında, "Bolu’da meydana gelen otel yangınında 78 yurttaşımızı kaybetmenin acısını yaşarken ve ülkemizde yas ilan edilmişken, fırsattan istifade edercesine Sinan Ateş davasında ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilmesi vicdanları bir kez daha yaralamıştır" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"Adaleti tesis etme noktasında vereceğimiz mücadele, geçmiş kuşaklardan bize kalan en kıymetli miras, gelecek kuşaklarımıza ise bırakacağımız en büyük emanettir.
Bolu’da meydana gelen otel yangınında 78 yurttaşımızı kaybetmenin acısını yaşarken ve ülkemizde yas ilan edilmişken, fırsattan istifade edercesine Sinan Ateş davasında ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verilmesi vicdanları bir kez daha yaralamıştır.
Adil, eşit ve güzel günler için kararlılıkla adalet mücadelemizi sürdüreceğiz."
Adaleti tesis etme noktasında vereceğimiz mücadele,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 23, 2025
geçmiş kuşaklardan bize kalan en kıymetli miras,
gelecek kuşaklarımıza ise bırakacağımız en büyük emanettir.
Bolu’da meydana gelen otel yangınında 78 yurttaşımızı kaybetmenin acısını yaşarken ve ülkemizde yas ilan edilmişken,…
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