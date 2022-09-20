Kemal Kılıçdaroğlu, 'size çok hakaret ettim' diyen yurttaşla helalleşti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya’da, eskiden fanatik bir AKP’li olduğunu ve kendisine sosyal medyada çok hakaret ettiğini söyleyip helallik isteyen vatandaşla kucaklaştı. Kılıçdaroğlu, “Helal olsun, gel kucaklaşalım” diyerek yurttaşa sarıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Malatya’da kendisinden helallik isteyen bir yurttaşla kucaklaştığını gösteren video, bugün CHP’nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.
CHP’nin paylaşımında, Malatyalı vatandaşın Kılıçdaroğlu’na söylediği “Ben, bir AK Partiliydim, fanatiktim, size sosyal medyadan çok hakaretler ettim. Sabahtan beri şu köşede sizi bekliyorum, bana hakkınızı helal edin” sözlerine yer verildi ve “Genel Başkan’ımız, Malatya'da kendisinden helallik isteyen vatandaşla kucaklaştı” denildi.
Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisinden helallik isteyen yurttaşa “Helal olsun, gel kucaklaşalım" dediği ve sonra da sarıldığı görüldü.
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