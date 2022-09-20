Kemal Kılıçdaroğlu, 'size çok hakaret ettim' diyen yurttaşla helalleşti

20 Eylül 2022 Salı, 12:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün Malatya’da kendisinden helallik isteyen bir yurttaşla kucaklaştığını gösteren video, bugün CHP’nin sosyal medya hesabında paylaşıldı.

CHP’nin paylaşımında, Malatyalı vatandaşın Kılıçdaroğlu’na söylediği “Ben, bir AK Partiliydim, fanatiktim, size sosyal medyadan çok hakaretler ettim. Sabahtan beri şu köşede sizi bekliyorum, bana hakkınızı helal edin” sözlerine yer verildi ve “Genel Başkan’ımız, Malatya'da kendisinden helallik isteyen vatandaşla kucaklaştı” denildi.

Videoda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, kendisinden helallik isteyen yurttaşa “Helal olsun, gel kucaklaşalım" dediği ve sonra da sarıldığı görüldü.