Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye 'emoji'li yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini Diyarbakır ziyareti üzerinden hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 'emoji'li yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
10 Mart 2022 Perşembe, 18:12
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye 'emoji'li yanıt
Abone Ol google-news

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır ziyareti gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Bahçeli açıklamasında, “Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir” sözlerini sarf etti.

Bahçeli ayrıca, Kılıçdaroğlu'nu Diyarbakır ziyareti üzerinden hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretinin Antalya'da bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimi ve dış bağlantılı siyasi bir operasyon olduğunu iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE 'EMOJİ'Lİ YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise MHP liderine Twitter hesabı üzerinden  'emoji' ile yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler