Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye 'emoji'li yanıt

10 Mart 2022 Perşembe, 18:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır ziyareti gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Bahçeli açıklamasında, “Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, yaşanan ibretlik sahneleri, yapılan ilkesiz açıklamaları, yaygınlaşan itibarsız tavırları deşifre etmekle kalmamış, bölücülüğün CHP bünyesine nasıl tutunduğunu belgelemiş, resmetmiş ve teyit etmiştir” sözlerini sarf etti.