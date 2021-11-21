Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert 'dava' yanıtı

21 Kasım 2021 Pazar, 21:37

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davadan vazgeçti.

Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeriği ise Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti.

"SEN KİMSİN DE KİMİ AFFEDİYORSUN"

Erdoğan'ın davalardan vazgeçmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından çok sert paylaşımlarda bulunarak Erdoğan'a seslendi.

"Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın açtığı tüm davaları sonuna kadar götürmesini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Şahıs çıkmış, “Kılıçdaroğlu'nu affediyorum” söylemiyle, açtığı 17 davayı güya “Geri çekiyorum” mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.

2011’den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44’tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.

Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM’ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…