Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'dolar' tepkisi

İstanbul serbest piyasada dolar 8,8720 liradan güne başladı. Akşam saatlerinde ise dolar 8.93'yi görerek rekor tazeledi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dolardaki rekor yükselişle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. Kılıçdaroğlu, "Doların ateşi dinmiyor. Sen yaptın bunları Erdoğan, hem de bile bile! Perişan ettiğin bu milletin yüzüne nasıl bakıyorsun?" dedi.

'ZERRE VİCDANINIZ KALMADI SİZİN!'

Kılıçdaroğlu devamında da "Ayrıca bir bürokrat göz göre göre bu saçmalıkları nasıl uyguladı, aklım almıyor benim. Çocuklar aç giriyor yatağa bu ülkede, zerre vicdanınız kalmadı sizin!" ifadelerine yer verdi.