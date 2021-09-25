Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yurt tepkisi

25 Eylül 2021 Cumartesi, 21:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, barınma ve yurt problemine tepki olarak ülkenin dört bir yanında eylem yapan üniversite öğrencilerini yalancılıkla suçlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı sokak röportajlarında ülkenin ekonomik durumunu eleştiren gençlere “Çıkar, telefonunu göster” diyen iktidar yanlısı yaşlı insanlara benzetti.

'SADECE HAMASET YAPMIŞ OLUYORSUN'



Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın “Gençlerin sorunu yok” diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp “Çıkar telefonunu göster” diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok!”

Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın “Gençlerin sorunu yok” diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp “Çıkar telefonunu göster” diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 25, 2021

ERDOĞAN: HAYATINIZ YALAN

Erdoğan, son dönemde ev kiraları ve yurt ücretlerine tepki göstererek parklarda yatan öğrencilere ilişkin olarak, “Son günlerde üniversite öğrencileriyle ilgli çrikin bir kampanya yürütlüyor. Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar, yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada” demişti.