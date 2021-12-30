Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni yıl mesajı: Karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki, yeter de
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl için, “Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende. Karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki; yeter de. Yeni yılımız umutlu bereketli olsun” mesajını verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yıl temennisi için “Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende. Karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki; yeter de. Yeni yılımız umutlu bereketli olsun” mesajını verdi.
Yeni yılımızı, yeni kararlar güzelleştirecek. Yeter ki "yeter" de... pic.twitter.com/XlmozkV2hL— CHP ???? (@herkesicinCHP) December 30, 2021
CHP tarafından yeni yıla ilişkin hazırlanan videoda bir baba ve kızının balık tutarken aralarındaki diyaloga yer verildi.
Baba ve kızı arasından yaşanan diyalogdan sonra ise CHP lideri Kemal Kılıçaroğlu’nun yeni yıl mesajına yer verildi. CHP’nin sosyal medya hesabında “Yeni yılımızı, yeni kararlar güzelleştirecek. Yeter ki ‘yeter’ de” notuyla paylaşılan videoda yer alan baba ve kızın diyalogları şöyle:
Baba: Bak. Bak. Bak. Bak!
Kızı: Bak.
Baba: Olmadı.
Kızı: Çünkü.
Baba: Hava garip, rüzgar ters, bulutlar alçak, alçak bulutlar.
Kızı: Yine dış mihraklar diyorsun yani.
Baba: Balık yok kızım. Yok.
Kızı: Balık yoksa bu kadar yemi kim yedi?
Baba: Ya neden?
Kızı: 20 senelik oltanın suçu yok mu?
Baba: 19
Kızı: Yıllardır bir tane balık tutamadı, belli ki bozuk.
Baba: Nesi bozuk?
Kızı: Makara çekmiyor. İp sarkık. Sapı kırık. Bütün iğneleri gitti ucunda bir tane çengel kaldı.
Baba: Yıllardır doyuruyor bizi bu olta.
Kızı: Tamam hadi beni dinlemiyorsun, bari ablamla annemi dinle, ne olur baba.
Baba: Kızım vallahi bir zamanlar iyiydi. Yoksa ben de biliyorum şimdi ne olduğunu ama zoruma gidiyor işte.
Kızı: Yetmez mi artık? Değiştirelim artık, hem bak yarın yeni yıl."
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise “Hayatımızı yeni kararlar güzelleştirecek. Umut sende. Karar verme, değiştirme gücü sende. Yeter ki; yeter de. Yeni yılımız umutlu bereketli olsun" mesajını verdi.
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