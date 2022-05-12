Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından bir çağrı da CHP Gençlik Kolları'ndan!

12 Mayıs 2022 Perşembe, 16:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'dan çıkan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kararı ile ilgili, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" çağrısı yaptı.

CHP Gençlik Kolları da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. Faşizme teslim edecek tek bir yoldaşımız bile yok!" dedi.