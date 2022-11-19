Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı belli oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu (68), Kocaeli’nde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı da belli oldu.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve rahaksızlığı nedeniyle geçen ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 2 haftalık tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
KURTARILAMADI
Celal Kılıçdaroğlu, 18 Kasım Cuma saat 22.00 sıralarında oturduğu evde fenalaşınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Celal Kılıçdaroğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
NEDENİ KALP YETMEZLİĞİ
Evde yapılan işlemlerin ardından Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi aile üyeleri tarafından Kocaeli Kent Mezarlığı morguna getirildi. Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Son olarak, Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı bilgisi de paylaşıldı.
İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
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