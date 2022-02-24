Son dakika: Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması

24 Şubat 2022 Perşembe, 14:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

"Rusya'nın bugün erken saatlerinde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.

Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüzü, Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmesinden samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğimi Sayın Zelenski'ye ilettim. Minsk Mutabakatı'nı çerçevesinde görüşmelerin sürmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Avrupa'nın 17 ülkesinden külliyemize teşrif eden siz değerli kardeşlerimle hasbihal etmekten memnuniyet duyuyorum.

Kendi köklerine, tarihlerine, medeniyet değerlerine sıkı sıkı sarılan vatandaşlarımızın yaşadıkları topraklarla aynı iradeyi göstermelerini önemli görüyorum. Türkiye, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir.

Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde bölgemizle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Avrupa'da yaşayan vatanlarımızın siyasi, sosyal, ekonomik faaliyetlerine katılmaları kadar tabii bir durum yoktur. Kimi çevrelerin ülkemizi dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir.