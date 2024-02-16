Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu’ndan Saldıray Berk’in ailesine taziye ziyareti

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaşamını yitiren eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

ANKA
Yayınlanma: 16.02.2024 - 22:26
Kemal ve Selvi Kılıçdaroğlu’ndan Saldıray Berk’in ailesine taziye ziyareti
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşamını yitiren eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. 

Kılıçdaroğlu, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:  

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"Eşim Selvi Hanımla birlikte yaşamını yitiren eski 3. Ordu ve EDOK komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk’in ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. FETÖ kumpasına uğrayan, boyun eğmeden vatan ve millet uğuruna korkusuzca mücadele veren Saldıray Berk'e Allah’tan rahmet diliyorum."


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