Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi

İstanbul’da özel bir hastanede hayatını kaybeden Kenan Işık’ın cenazesi hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 08:47
Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi
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21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetmişti.

Kenan Işık’ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi. 

31 MART’TA ANKARA’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kenan Işık, bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) saat 11.00’de yapılacak törenin ardından, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.


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