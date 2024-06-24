Kendini ‘gazeteci’ olarak tanıttı: Belgeleri sahte çıktı

Kütahya'da polisin şüphe üzerine durdurduğu Batuhan U.'nun (25) üzerinde polis telsizi ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Kendisini gazeteci olarak tanıtan Batuhan U.'nun gösterdiği basın kimlik kartlarının da sahte olduğu tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 14:40
Kendini ‘gazeteci’ olarak tanıttı: Belgeleri sahte çıktı
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Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi'nde devriye gezen güven timleri, Batuhan U.'nun elinde telsiz olduğunu görünce, durumundan şüphelenip durdurdu. 

Gazeteci olduğunu öne süren şüphelinin gösterdiği kimlik kartının, sahte olduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinde 2 telsiz ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. 

Gözaltına alınan Batuhan U., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Telsizlere ve kurusıkı tabancasına el koyulan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı. 


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