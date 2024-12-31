Kendini kart dolum kulübesine asmaya çalıştı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asma girişiminde bulunan alkollü şahıs çevredeki yurttaşlar tarafından engellendi.

Kendini kart dolum kulübesine asmaya çalıştı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 31.12.2024 - 16:08

Olay, saat 13.00 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Kara Hüseyin Sokak’ta meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen alkollü şahıs, elindeki iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asmaya çalıştı.

Durumu fark edip şahsa müdahale eden yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #kulübe #İP

İlgili Haberler

Vücuduna damardan ilaç vererek intihar etti

Vücuduna damardan ilaç vererek intihar etti
'İntihar' iddiası: 31 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu

'İntihar' iddiası: 31 yaşındaki erkek evinde ölü bulundu
İntihar denilmişti: Katili 'eniştesi' çıktı

İntihar denilmişti: Katili 'eniştesi' çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler