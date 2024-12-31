Kendini kart dolum kulübesine asmaya çalıştı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asma girişiminde bulunan alkollü şahıs çevredeki yurttaşlar tarafından engellendi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Kara Hüseyin Sokak’ta meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen alkollü şahıs, elindeki iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asmaya çalıştı.
Durumu fark edip şahsa müdahale eden yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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