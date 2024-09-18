Kendini 'polis' diye tanıttı, yaşlı kadını 99 bin TL dolandırdı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 12:38

Güncelleme: 18.09.2024 - 12:38

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan H.İ. (75) isimli kadını telefon ile arayan bir şahıs, kendini polis olarak tanıttı.

Kimliğinin dolandırıcılık olayına karıştığını söyleyerek, yaşlı kadından bu şebekeyi yakalamak için hesabına para göndermesini isteyen şahıs, H.İ.’den 99 bin TL istedi.

Şahsın gönderdiği hesaba parayı yollayan yaşlı kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anladı. Yaşlı kadın İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olurken, şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.