Kendini uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' uyuşturucudan gözaltına alındı

Çanakkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, toplam 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 16:11
Kendini uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' uyuşturucudan gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda il merkezinin yanı sıra Yenice, Biga, Bozcaada ilçeleri, Geyikli beldesi ile İstanbul, Balıkesir ve Antalya'da eşzamanlı operasyonlar yapıldı.

KENDİNİ UYUŞTURUCU KARŞITI OLARAK TANITMIŞTI

Operasyonda kendisini sosyal medyada uyuşturucu karşıtı olarak tanıtan 'Mübarek Serdar' lakaplı Serdar K.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin adet uyuşturucu hap, 6 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 milyon TL ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


uyuşturucu ticareti uyuşturucu çanakkale

İlgili Haberler

Belçika’da Paskalya tavşanı çikolatalarının içinde uyuşturucu ele geçirildi

Belçika’da Paskalya tavşanı çikolatalarının içinde uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu

İzmir'de uyuşturucu operasyonu
Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler