Kendini vurduğu iddia edilen Muhammet öldü
Aydın'ın Söke ilçesinde tabanca ile kendini göğsünden vurduğu iddia edilen Muhammet Yağan (23) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Savuca Mahallesi İlkokulu'nun yakınında, 6 Eylül Salı günü saat 23.00 sıralarında Muhammet Yağan iddiaya göre, bankta 2 arkadaşıyla oturduğu sırada yanındaki tabanca ile kendini göğsünden vurdu.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakımda tedaviye alınan Yağan, bu sabah hayatını kaybetti.
2 ARKADAŞI EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜ
Yağan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay sonrası Yağan'ın 2 arkadaşı ifadeleri için Emniyet'e götürüldü. İşlemleri sonrası 2 kişi, serbest bırakıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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