Kendisi kurtarıldı, annesi enkaz altında yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:30

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:05

Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Elbistan’da 7,6'lık deprem felaketi yaşandı. 10 ili etkileyen büyük deprem sonrasında bölgede arama kurtarma faaliyetleri başladı.

Felaketin merkezi olan Elbistan'da enkaz altında kalan Sevgi, görevlilerin ve yurttaşların yardımıyla 18 saat sonra kurtarıldı. Beraber yaşadığı annesinin ise enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı.

“SABAHA KADAR DEVAM EDECEĞİZ”

Arama kurtarma çalışmalarına katılan Burak Emre Mercan, “Çok zorlu şartlar altında çalışıyoruz. Ses var mı diye bakıyoruz. Şu an maalesef ses yok. Bugün 3 kişi çıkardık, 2’si sağdı. 1’i hayatını kaybetmişti. Sabaha kadar çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

"KIZINI SAĞ SALİM ALDIK”

Kadını enkaz altından kurtaran Furkan Kaymaz, “Burada imkan yok. Kendi imkânlarımızla 2 kişi çıkardık. Annesi hayatını kaybetmişti. Bir de kızı çıktı. Onu sağ salim alabildik. Geldik sabahtan beri bir yudum su içmedik. İçerideyiz. Artçı vuruyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sizin kameralarınızın lambası olmasa ışığımız dahi yok” diye konuştu.