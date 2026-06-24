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Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'a ev hapsi

Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'a ev hapsi

24.06.2026 15:42:00
Güncellenme:
ANKA
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Kendisini 'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı' olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'a ev hapsi

Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtarak kamu görevlisi gibi denetim yapan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi hakkında karar verildi. Suç kayıtları kabarık olduğu ortaya çıkan şüpheliler ev hapsine çarptırıldı.
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Afyonkarahisar'da bir alışveriş merkezinde (AVM) kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak işyerlerinde "denetim" yapan kişilere ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın yanı sıra beraberindeki Ergin Vançin, Seyit Ahmet Aslan, Mustafa Gümgör, Eyüp Vançin ve Yusuf Yılmaz hakkında "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Başsavcılığın talimatı üzerine şüpheliler düzenlenen operasyonla durdurulan bir araçta yakalanarak gözaltına alındı. 

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Emniyet güçlerince yürütülen incelemelerde sahte denetim yapan şahısların suç kayıtları da ortaya döküldü.

Şüphelilerden Ferhat Aydoğan'ın 9, Ergin Vançin ve Mustafa Gümgör'ün 6'şar, Eyüp Vançin'in 4 ve Yusuf Yılmaz'ın 1 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edilerek Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

İfadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler hakkında "konutu terk etmeme" (ev hapsi) ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi.  

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düşen görüntülerde, Ferhat Aydoğan isimli şahsın yanındaki grupla birlikte Afyonkarahisar'daki bir alışveriş merkezine girerek dükkanları gezdiği ve kendisini "Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı" olarak tanıtıp esnafa kamu görevlisi gibi uyarılarda bulunduğu görülmüştü.

Görüntüler kamuoyunda tepki çekerken, herhangi bir resmi geçerliliği bulunmayan bu unvanla yapılan eylemler yargıya taşınmıştı.

İlgili Konular: #cumhur ittifakı #Ferhat Aydoğan

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