Kendisini dolandıran müşteriye seslendi: 'İnsanların güvenini kırma'

Yayınlanma: 02.06.2023 - 09:26

Güncelleme: 02.06.2023 - 09:51

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde telefon dükkanı olan Mehmet Asya ve yeğeni Emircan Asya geçtiğimiz günlerde müşteri olarak gelen bir kişiyle telefon pazarlığına oturdu. Müşteri kılıklı dolandırıcı bir müddet telefonları inceleyip kendisine gösterilen 4 bin 500 liralık telefonu beğendi.

İkili fiyatta anlaşınca telefonu alacak kişi üzerinde nakit para olmadığını iddia ederek Metin Asya’nın banka hesabına para atmak istedi. Bunun üzerine Metin Asya, müşterinin telefon numarası alıp çağrı bıraktı. Güven sağlayan şüpheli, mobil bankacılık hesabını gösterip para atıyormuş gibi yapıp dükkandan ayrıldı.

Dükkan sahibi ise paranın bir süre sonra yatmadığı görünce telefonu sattığı kişiyi aradı. Fakat ne telefon açıldı, ne de para geldi. Dolandırıldığını anlayan Metin Asya ve yeğeni Emircan Asya kendilerini kandıran kişiye seslenerek "İnsanların güvenini kırma, adam gibi çalış bu dolandırıcılık işleriyle de uğraşma. Bir gün fena toslarsın" dedi.

Dolandırıcının pazarlık anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİZİ MAĞDUR ETTİ"

Emircan Asya, “Müşteri gelip cihaz alacağını söyledi. Ben de kendisine cihazları gösterdim. Daha sonra fiyatta anlaştık. Bana para çekip geleceğini söyledi. Ardından birkaç bahane saydı. Daha sonra parayı banka hesabıma havale edeceğini söyleyip bana sistemi gösterdi. Ben de numarası olduğu için kendisine inandım. Sonra buradan ayrılıp gitti. Ben de paranın geleceğini sandım. Ne para ne telefon geldi. Bizi mağdur etti" diye konuştu.