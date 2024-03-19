Kendisini polis olarak tanıtıp, 250 bin TL dolandırdı

Isparta’da kendisini polis olarak tanıtan şahsın hesabına 250 bin TL gönderen vatandaşın parası ekipler tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:23
Kendisini polis olarak tanıtıp, 250 bin TL dolandırdı
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Isparta’da İ.H. isimli vatandaşı telefon ile arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahıs, “adınız terör örgütü soruşturmalarına karıştı” diyerek verdiği hesaba 250 bin TL istedi.

Şüphelinin verdiği hesaba parayı gönderen İ.H. dolandırıldığını anlayarak emniyete ihbarda bulundu.

İhbar sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından ilgili banka görevlileri ile yapılan görüşmeler sonrası vatandaşın hesabından transfer edilen 250 bin TL tutara bloke konuldu.

Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için gerekli çalışmaların devam ettiği bildirildi.


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