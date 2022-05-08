Kendisini şikayet edenin otomobilini kurşunladı: 3 yaralı
Mersin'in Anamur ilçesinde otomobiliyle yüksek sesle müzik dinleyip, aşırı hız yaptığı iddia edilen R.K. (28), kendisini jandarmaya şikayet eden E.Y.'nin (28) otomobiline tabancayla ateş açtı. Saldırıda E.Y. ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Jandarma, olaydan sonra kaçan R.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, dün gece saatlerinde Gercebahşiş Mahallesi'nde meydana geldi.
Gercebahşiş - Anamur yolunda 16 AIK 909 plakalı otomobiliyle yüksek sesle müzik dinleyip aşırı hız yaptığı iddia edilen R.K., kendisine tepki gösteren E.Y. ile tartıştı. E.Y., tartışmanın ardından R.K.'yi jandarmaya şikayet etti.
Jandarma karakoluna çağrılan R.K., ifadesinin ardından E.Y.'nin Sağlık Mahallesi'nde otomobilini park ettiği sokağa geldi. Bir süre burada bekleyen R.K., E.Y. ve arkadaşları F.Y. (52) ile F.Y.'nin (46) bindiği otomobile kurşun yağdırdı. R.K., saldırıdan sonra otomobiliyle olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan E.Y., F.Y. ve F.Y.'yi ambulansla Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, R.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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