Kendisinin olduğunu söyleyerek ağır hasarlı binadaki eşyaları taşıtıp çaldı

Yayınlanma: 18.04.2023 - 14:23

Güncelleme: 18.04.2023 - 14:40

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in 29 Ekim Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine bina sakinleri tahliye edilerek apartman boşaltıldı.

12 Nisan akşam saatlerinde binaya giden H.A., taşıyıcı tutarak kendilerine ait olduğunu iddia ettiği apartmandaki 4 dairede bulunan eşyaları çalarak kiraladığı kamyonete yükletip, götürdü.

Daire sahiplerinin hırsızlığı fark etmesinin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheliyi belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı