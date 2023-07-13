Kene kabusu geri döndü: Sivas’ta yılın 4. ölümü gerçekleşti

Sivas’ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:37
Kene kabusu geri döndü: Sivas’ta yılın 4. ölümü gerçekleşti
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Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta yaşayan Cemil Gürbüz’ün vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Gürbüz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladı

KURTARILAMADI

Gürbüz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gürbüz'ün ölümüyle bu yıl kene sebebiyle bilinen ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.


sivas Kene KKKA

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