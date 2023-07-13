Kene kabusu geri döndü: Sivas’ta yılın 4. ölümü gerçekleşti
Sivas’ta bu yıl kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta yaşayan Cemil Gürbüz’ün vücuduna kene yapıştı.
Bir süre sonra rahatsızlanan Gürbüz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladı
KURTARILAMADI
Gürbüz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Gürbüz'ün ölümüyle bu yıl kene sebebiyle bilinen ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
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