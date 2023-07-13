Kene kabusu geri döndü: Sivas’ta yılın 4. ölümü gerçekleşti

Yayınlanma: 13.07.2023 - 09:37

Güncelleme: 13.07.2023 - 09:38

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta yaşayan Cemil Gürbüz’ün vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Gürbüz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi görmeye başladı

KURTARILAMADI

Gürbüz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gürbüz'ün ölümüyle bu yıl kene sebebiyle bilinen ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.