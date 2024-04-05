Kent Lokantaları'nda günün menüsü: Köfte

Yayınlanma: 05.04.2024 - 12:49

Güncelleme: 05.04.2024 - 13:00

Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hayata geçirilen; yerel seçim sürecinde de AKP'nin adayı Murat Kurum başta olmak üzere iktidar tarafından hedef alınan Kent Lokantaları'nda günün menüsü her gün sosyal medyada paylaşılıyor.

Kent Lokantaları'nın bugünkü menüsü ise ezogelin çorba, İzmir köfte, bulgur pilavı, elma, ekmek ve su olarak belirlendi.

'KÖFTE' POLEMİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Yerel seçim sürecinde Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen 'köfte' polemiği gündem olmuştu.

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un kendisine 'Sen git, köfteci dükkanı yönet' sözlerine yanıt veren İmamoğlu şöyle konuşmuştu:

“Bu acemi, dersine çalışmayan aday demiş ki, ‘Sen git köfteci dükkanını işlet’ demiş. Hani benim 21 yaşında köfteci dükkanım vardı ya. Şimdi nedir mesele biliyor musunuz? Keşke o da benim yaşımda, 21 yaşında köfteci dükkanı çalıştırsaydı, kıymanın ne olduğunu bilirdi, etin ne olduğunu bilirdi. Pazarcının, marulun, salatanın nasıl yapıldığını, bulaşığın nasıl yıkandığını bilirdi. Bunları bilmediği için, hayatı öğrenmediği için, hayatı bilmediği için… Şu anda aslında hayatının en büyük hayat dersini veriyoruz ona, hep birlikte. Hayatı öğreniyor. Emekliyi öğreniyor, kadını öğreniyor, anneyi öğreniyor, çocuğu öğreniyor. Bunları bilmediği için, bugün bu durumda.”

"BEN ONA 'BAKAN OLAMAZSIN' DEMEDİM..."

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, tekrar İmamoğlu'nu hedef almış; "Bakanlıkların kapısından içeri bile giremezsin öyle bir liyakat yok. Seni ancak bakanlıkların içinden köfteci olarak alırlar" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ise son yanıtında şöyle konuşmuştu:

"Belli ki esnafla, esnaf olmakla sorunu var. Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim 'Köfteci olamazsın' dedim. 31 Mart'tan sonra her yediği köftede İstanbul seçimini hatırlayacak."