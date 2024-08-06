Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık hakkında iddianame hazırlandı: Acılı anne tutuklu yargılama istedi

Yayınlanma: 06.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.08.2024 - 04:00

Zehra Kınık 30 Ekim’de Anadolu 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısında çıkacak. Kazanın ardından yapılan incelemede Yavuz Selim Öztürk’ün kullandığı motosiklette bulunan 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin raporda iki sürücü de yüzde 50 kusurlu bulunmuştu.

İddianamede, “Kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tutanağına göre şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir’in, 2918 sayılı KTK’nin 57/1-A maddesinde belirtilen kuralı ihlal ettiği ve kusurlu olduğunun belirlendiği” belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen Kınık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Kınık, olayda kusurlu olmadığını söyledi. Savcılık iddianamedeki değerlendirmesinde, Fatıma Zehra Kınık’ın taksirli eylemde bulunması sonucunda Yavuz Selim’in motosikletine çarptığı, Batın Barlas Çekinin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk’ün de yaralanmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

İddianamede, Kınık’ın “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmaya neden olma” suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Kazada yaşamını yitiren Batın Barlas Çeki’nin annesi Hasret Doğan konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

AİLEDEN TEPKİ!

Kınık’ın hâlâ tutuksuz olmasına tepki gösteren anne Doğan, “İddianame hazırlandı. Ancak tutuksuzluk hali devam ediyor. Bizim en başından beri talebimiz tutuklanması yönünde. Bize ulaşmadılar. Ulaşmalarını da beklemiyoruz. Ne özür bekliyoruz ne de başka bir şey. Canımız yanıyor. Bir özür bunu kapatamaz. Sadece sorumluluk almalarını istiyoruz. Arkasında durmalılar ve cezası neyse çekmeli” ifadelerini kullandı.

AVUKATI KIZILAY’DAN

Fatıma Zehra Kınık’ın avukatları arasında Kızılay Bakım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu üyesi Osman Baturhan Dursun’un olduğu da ortaya çıktı. Dursun ayrıca Yeşilay’ın da genel sekreterlik görevini yürütmüştü.