Keşan’da 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 15:17

Güncelleme: 09.06.2023 - 15:39

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Belkoop’ta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. F.K.D., annesi mutfaktayken oyun oynamak için oturma odasındaki kanepeye çıktı.

Kanepede dengesini kaybeden F.K.D., açık olan pencereden beton zemine düştü. Başını betona çarpan F.K.D. ağır yaralandı. F.K.D., komşuların haber vermesi üzerine annesi tarafından özel bir araç ile Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, buradaki ilk tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.