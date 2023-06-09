Keşan’da 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde oyun oynamak için çıktığı kanepede dengesini kaybeden 2,5 yaşındaki F.K.D., kanepenin yanındaki pencereden düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 15:17
Keşan’da 2. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
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Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Belkoop’ta bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. F.K.D., annesi mutfaktayken oyun oynamak için oturma odasındaki kanepeye çıktı.

Kanepede dengesini kaybeden F.K.D., açık olan pencereden beton zemine düştü. Başını betona çarpan F.K.D. ağır yaralandı. F.K.D., komşuların haber vermesi üzerine annesi tarafından özel bir araç ile Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük çocuk, buradaki ilk tedavisinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 


EDirne

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