Keskin Belediye Başkanvekili belli oldu: Gürsel Demirel seçildi

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde belediye meclisi, yeni başkanvekilini belirlemek üzere toplandı. Görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı AKP'li Ekmel Cönger'in yerine geçecek isim için meclis üyeleri sandık başına gitti.

Aday olarak AKP'li meclis üyesi Gürsel Demirel ve CHP'li meclis üyesi Ayhan Şakar yarıştı. Tek turda tamamlanan seçimde toplam 9 oy kullanıldı. Oyların 7'sini alan Gürsel Demirel, Keskin Belediye Başkanvekili görevine seçildi. Seçimde CHP'li aday Ayhan Şakar 1 oy alırken, 1 oy da boş kullanıldı.

Seçim sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Demirel, meclis üyelerine teşekkür etti. Demirel, "Bu seçimi siyasi partiler olarak değil, meclis üyeleri arasında yaptık" ifadelerini kullandı.

Görevi meclis üyelerinin teveccühüyle devraldığını belirten Demirel, "Hepsine teşekkür ediyorum. Bu görevi birlikte yürüteceğiz. Hep birlikte bu yolda yürüyeceğiz" diyerek, ilçeye hizmet etmek için birlikte çalışacaklarını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ve müteahhit M.Y. hakkında "rüşvet" iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Yürütülen rüşvet soruşturması sonucunda Ekmel Cönger, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Bu cezanın ardından Cönger, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.