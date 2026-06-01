Kemal Kılıçdaroğlu ile Berlin’de CHP heyetiyle Sol Parti’yi ziyaretlerinde tanışmıştık. Arka arkaya üç seçim kaybedince kendisine Almanya Parlamentosu milletvekili olarak “Demokratik ülkelerde kuraldır: Bir parti başkanı bir iki seçim kaybedince istifa eder. Siz üç seçim kaybettiniz. Kanımca istifa ederek yerinize genç birinin genel başkan olabilmesine olanak sağlamalısınız.” diye mektup yazdım.

Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanı olarak Erdoğan’a karşı girdiği üç seçimi değil 12 seçimi kaybetti.

Demokratik kurallara göre çalışan CHP’de, parti liderinin birkaç seçimi kaybedince kendisi istemese de istifaya zorlanması ya da yeniden seçilmemesi gerekirdi. Ne var ki parti başkanı kendisini seçecek parti delegelerini kendisi belirlediğinden sürekli seçilebildi. En son 4-5 Kasım 2023’teki olağan kurultayda kendi seçtiği delegeler bile “Artık yeter” diyerek genç parti başkan adayı Özgür Özel’i CHP genel başkanı olarak seçtiler.

Kurultayı TV’de izleyen biri olarak çok dikkatimi çekti, Kılıçdaroğlu seçimi kaybedince Özgür Özel’i tebrik etmeden solunu terk etti. Sonra da CHP’nin yeniden başına gelebilmek için Özgür Özel`in seçimlerde başarısız olmasını bekledi. Tam aksine Özgür Özel başkanlığındaki CHP oylarını yüzde 25’lerden 38’lerin üstüne çıkararak AKP’yi geride bıraktı.

Özgür Özel ve parti ekibi, CHP tarihinde görülmemiş bir kararlılıkla Türkiye`nin dört bir yanında, haftada iki büyük kitlesel toplantı yaparak CHP tabanını ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve canlı tutmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu ve yanındaki az sayıda kişi, AKP’nin kontrolündeki yargının vereceği kararı beklediler. 4-5 Kasım 2023’teki olağan kurultayda “para, menfaat, görev vaadiyle” bazı delegelerin oy kullanmış oldukları iddiasıyla, kurultayın iptali yönünde dava açıldı.

İlginç olan, iki yıl önce açılan davanın özellikle bekletilerek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından mutlak butlan kararı olarak 21 Mayıs 2026’da açıklanması. Oysa 4-5 Kasım 2023 kurultayından sonra CHP’nin iki kurultayı daha yapıldı ve Özgür Özel yeniden delegelerin büyük çoğunluğun oylarıyla genel başkanlığa seçildi.

CHP’Yİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK

Yargının neden güdümlü kararlar verdiğini, seçilmiş CHP’li yöneticilere yapılan tutuklamalardan ve sürmekte olan mahkeme kararlarından görmekteyiz.

Erdoğan, yapılacak yeni seçimi kazanabilmek için CHP’nin olabildiğince devre dışı olmasını istemektedir!

Kılıçdaroğlu kaybettiği seçimin öcünü Özgür Özel’den alabilmek için zaten beklemekteydi ve hemen devreye sokuldu. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı yaptığı 13 yılda 13 seçimi kaybetmesine karşın, hâlâ ısrarla CHP Genel Başkanlığını istemesi ve şu anda da mahkeme kararıyla CHP koltuğuna oturtulması, kendisinin CHP Genel Başkanlığı’na getirilmesinden bu yana bir proje olduğunu kanıtlamaktadır.

Bu iddianın kuşkusuz bu 15 yıllık gelişmeler ışığında değerlendirilmesi gerekir. Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı döneminde, AKP’nin seçimlerde yapılan yolsuzluklara karşı yargı yoluyla tavır almaması çok anlamlıdır.

Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada demokrasiyle yönetilen ülkelerin hiçbirinde, bunca seçimi kaybeden ve iktidar olamayan bir parti başkanının ısrarla yeniden bu görevini sürdürmeyi istemesi görülmemiştir.

ERDOĞAN’IN İKTİDARINI KORUMAK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın Erdoğan’a karşı aday olmaları durumunda, seçimi önemli bir farkla kazanabilecekleri kamuoyu yoklamalarıyla bilindiği halde, Kılıçdaroğlu buna engel olmuştur. Kendisinin aday olabilmesi için işbirliği içindeki siyasi partilere 35 kadar milletvekilliği verilerek kendi adaylığına destek olmaları sağlanmıştır.

Özgür Özel, CHP genel başkanı seçilmesinden bu yana, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının (Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş) Erdoğan’a karşı seçimi kazanacakları tüm araştırmalarla kanıtlıdır.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu, CHP başkanlığı için yeniden devreye sokularak CHP’nin parti içi sorunlarla bölünmesi, Erdoğan ve AKP’nin projesi olarak gündeme gelmiştir. Kılıçdaroğlu’nun bu projeye sarılması, öteden beri üstlendiği “CHP’yi iktidar yapmama projesi”nin çok belirgin kanıtıdır. Bunun başka bir açıklaması yapılamaz.

Çok üzülerek belirtmek isterim ki, ben de dahil, Kılıçdaroğlu’nun böyle bir proje ve misyon adamı olduğunu ne yazık ki çok geç anlayabildik.

PROF. DR. HAKKI KESKIN

SIYASET BILIMCI, ALMANYA PARLAMENTOSU ESKI MV.