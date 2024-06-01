Kestiği koyunun kanı ve dışkısıyla kanalı kirleten kişiye 74 bin lira ceza
Adana'da, sulama kanalı kenarında koyun kesen, kanı ve dışkısı ile suyu kirleten Ziver A. (44), yakalandı. Ziver A.'ya toplam 74 bin 120 TL ceza kesildi.
Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde Ziver A., sulama kanalının yanında koyun kesti. Koyunun kanı ve dışkısı ile suyu kirleten Ziver A., cep telefonuyla görüntülendi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine Seyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ziver A.'yı kısa sürede yakaladı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün 73 bin 143 TL ve zabıta ekiplerinin de 977 TL olmak üzere toplam 74 bin 120 TL ceza kestiği şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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