Kıbrıs gazisi evinde çıkan yangında can verdi!

Kütahya'da 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kıbrıs gazisi evinde çıkan yangında can verdi!
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DHA
Yayınlanma: 06.02.2025 - 12:47

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy beldesinde Mehmet Tolu’nun (72) yalnız yaşadığı 2 katlı evinde, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında, Kıbrıs gazisi Mehmet Tolu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tolu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #Kıbrıs gazisi #Kütahya #Yangın #ev

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