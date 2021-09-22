Kılıçdaroğlu, Akşener'in seçim planını değerlendirdi: "Dayatma içinde olmayacağız"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “ittifak ilk tura tek adayla gitmeli” yorumunu
Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı.
AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı seçim kanunu üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, "Biz seçim barajının yüzde 10 olmasını istemiyoruz. Makul bir düzeyde olabilir, 7 olabilir, 5 olabilir, 2 olabilir. Şahsi kanaatim, yüzde 1 oy alan partinin genel başkanı TBMM'ye gelebilmeli. Parti TBMM'de temsil edilebilmeli” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun, "Kürt sorununun çözümü için" muhatap olarak HDP’yi göstermesinin ardından eski Eş Genel Başkan Sezai Temelli’den gelen “İmralı”yı işaret etmesi tartışma yaratmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Eğer ülkede kritik bir sorun varsa, uzun yıllardır çözülemiyorsa, çözümün adresinin TBMM olması gerektiğini düşünüyoruz. Bunu yeni söylemiyorum. Öteden beri söylüyorum. Devletin meşru organlarla muhatap olması gerektiğini her ortamda her fırsatta söylüyorum. Bütün kritik sorunlar milli kurtuluş savaşı dahil TBMM'de konuşulmuş, çözümler bulunmuş ve Türkiye sorunların aşılmasını Meclis'in sayesinde gerçekleştirebilmiştir. Var olan bütün sorunların TBMM'de uygarca tartışılarak çözülebileceğini ortak irade bulunabileceğine inanıyoruz. Sonuçta sorunlar ülkenin sorunudur, bir şahsın sorunu değil. ‘Adres İmralı'dır' yaklaşımını doğru bulmuyoruz.” dedi.
"MERAL HANIMI DİKKATLE DİNLİYORUM"
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in “ittifak ilk tura tek adayla gitmeli” yorumunu da değerlendiren Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
“Kafamda yüzde yüz şu olsun diye belirlenmiş bir model yok. Meral Hanım'ı dikkatle dinliyorum. Tek adayla gitmenin avantajından söz ediyor. Olabilir. İttifak olarak bir araya gelip tek aday üzerinde anlaşabilirsek tek aday üzerinden gidilebilir. Bir sakıncası yok. Hangisinde daha başarılı olunur bugünden kestirmek zor. Önümüzdeki süreç içinde kamuoyu yoklamalarıyla ya da bu işi iyi bilen kişilerle oturup konuşmak lazım. Biz illa çok adayla ya da tek adayla gidin gibi bir dayatma içinde olmayacağız. Zaten ittifakımızın özelliği de demokratik olması, liderlerin rahatlıkla birbirleriyle konuşabilmesi, düşüncelerini paylaşabilmeleri. Biz bu özelliğimizle Cumhur İttifakı'ndan ayrışıyoruz.”
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