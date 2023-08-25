Kılıçdaroğlu Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ile bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli ve beraberindeki heyet ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar eşlik etti.
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