Kılıçdaroğlu o sözleri konuşma metnine 'ısrarla' ekletmiş
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yeni vizyon belgesini açıklarken kullandığı "Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz" sözlerini konuşma metnine ısrarla eklettiği öğrenildi. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, danışmanlarına bu sözlerin ‘adaylık hedefi için de bir mesaj olduğu’nu söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “3 Aralık’ı bekleyin” diyerek işaret ettiği “İkinci Yüzyıla Çağrı” programı dün İstanbul’da düzenlendi. Kılıçdaroğlu'nun salondaki konuşması sırasında kullandığı "Bay Kemal çıktığı yoldan asla geri adım atmaz" sözleri ise dikkat çekti.
Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, bu sözlerin konuşma metnine özellikle eklenmesini istedi. CHP lideri, 23 Ekim’de de benzer biçimde kullandığı sözleri konuşma metnine danışmanlarına ısrarla ekletti. Kılıçdaroğlu’nun konuşmanın hazırlandığı sırada ‘kararlı ve inançlı olduğunu vurgulamak istediği’ ve bu sözlerin ‘adaylık hedefi için de bir mesaj olduğu’ belirtildi.
İMAMOĞLU İLE YEMEK YEDİ
CHP liderinin konuşmasının ardından sahneden inerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elini sıkmadığına dair görüntü de kamuoyuna yansımıştı. CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun ‘bunu bilinçli bir tavır olarak yapmadığını, konuşmanın verdiği coşkuyla farkına varmadığını’ söylerken, CHP’li bir kurmay, şunları dedi:
“Genel başkanımız ile Ekrem bey etkinliğin ardından yemekte bir araya geldi. Birbirinin elini sıkmayan iki insan bunu yapar mı? Etkinlikte verilen mesajların önemini boşa çıkarmaktan başka bir hedefi yok bu iddianın.”
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