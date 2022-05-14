Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK’de Kaftancıoğlu’na sahip çıktı: Görevde kalacak

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla ilgili hapis cezasını onama kararından sonra partisinin MYK’sini olağanüstü topladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda dün sabah yapılan olağanüstü toplantıda Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’na sahip çıktı.

"ERDOĞAN BASKISI"

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, siyasi yasaklı hale gelen Kaftancıoğlu için, “İl başkanımız görevine devam ediyor. Cezaevine konulsa da görevinden Yargıtay kararıyla alsalar da il başkanımız olacak” değerlendirmesini yaptı. CHP kurmaylarının, karara ilişkin “provokasyon” yorumunu yaptığı toplantıda Kılıçdaroğlu, “Hukuk tanımıyorlar ve hukuku yönlendiriyorlar. Alınan kararların hepsinde Recep Tayyip Erdoğan’ın baskısı var” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun baskılara karşı partililerinden sakin kalmalarını istediği, “Biz soğukkanlı duracağız. Mücadeleyi yükselteceğiz ama provokasyona gelmeyeceğiz. Onlar kendi mevkilerini korumak için her türlü kötülüğe başvurabilir. Biz asla kötülükle karşılık vermeyeceğiz. Ama en az onlar kadar güçlü bir şekilde direnç göstereceğiz. Bu işi sandıkta bitireceğiz” yorumunu yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, parti örgütlerine 21 Mayıs’ta Bursa’dan İstanbul’a alınan Milletin Sesi mitingine odaklanmaları talimatını verdi. Maltepe’de saat 18.00’de yapılacak mitingde, daha önce Mersin’deki gibi yaşam pahalılığı, yoksulluk, ekonomik kriz ve adaletsizliğin işleneceği, aynı zamanda Kaftancıoğlu kararına da tepki gösterileceği öğrenildi.

VEKİLLERLE BİR ARAYA GELDİ

MYK’nin ardından Kaftancıoğlu kendisine destek vermeye gelen partili milletvekilleriyle buluştu. Görüşmeye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Edinilen bilgiye göre, vekiller, İstanbul mitingine ilişkin görevlendirme konuşması beklerken, Kılıçdaroğlu, “Arkadaşlar hep beraber bir yere gideceğiz. Seçim güvenliği çok önemli. Güvenliğini sakatlayacak, Türkiye’de kaos yaratacak her türlü yapılanmayı teşhir edeceğiz” dedi. Bu konuşmanın ardından tüm partililer araçlarına binerek Kılıçdaroğlu’nun konvoyunu takip etmeye başladı. Vekiller, Kılıçdaroğlu’nu izleyerek SADAT’ın önüne geldi.