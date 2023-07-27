Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Akbelen'e gidiyor!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:03

Güncelleme: 27.07.2023 - 14:10

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen maden sahasına karşı direniş dördüncü gününde. Jandarma ve güvenlik güçlerinin tazyikli su, cop ve biber gazlı müdahalelerine rağmen yurttaşlar ağaçlara sarılarak direnişe devam ediyor.

Bugün erken saatlerden itibaren ağaç kıyımının yeniden başladığı bölgeye, ana muhalefet partisi CHP'nin çıkartma yapması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve 10'a yakın milletvekili direnişe destek vermek için yarın Akbelen'e gidecek.

"KİMSE KENDİNİ YALNIZ HİSSETMESİN"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "AKP 'Seçimi kazandım. 5 yıl boyunca Meclis ayağıma dolanmasın. Sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri olmasın her şeyi bildiğimiz gibi yapalım' istiyor. Hem Meclis'te direndik, hem de sahada direneceğiz. Yarın Akbelen'de olacağız, direnişe destek vereceğiz" dedi.

"Kimse kendisini yalnız hissetmesin, biz buradayız" diyen Özel, "CHP grubu kimin yanında olması gerekiyorsa onun yanında olacak. Nerede olması gerekiyorsa orada olacak. Sokaktan da meydandan da korkmadan Meclis'teki mücadeleyi de bırakmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nın 740 dönümlük bölgesini, termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağına katmak için gerekli izinleri almış (Kasım 2020), ancak İkizköylüler’in direnişiyle karşılaşmıştı.

17 Temmuz 2022 sabah saat 06.00'da Akbelen Ormanı’na giren Orman İşletmesi kesim ekibi İkizköy halkı ormanın derinliklerine erişinceye kadar 30'a yakın ağacı kesmişti. İkizköylüler o günden beri ormanda 24 saat nöbet tutuyor.

24 Temmuz 2023'te ise ormana girilerek çalışmalar yeniden başlatıldı.