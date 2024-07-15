Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '15 Temmuz' mesajı: ‘Siz, aynı maklubeye kaşık sallayan abi kardeşsiniz!’

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda “Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır! Siz, aynı maklubeye kaşık sallayan abi kardeşsiniz! Abi-Kardeş ilişkiniz, oğluna; "Parayı tamamen sıfırlamanızda fayda var" dediğin gün bozuldu” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2024 - 18:07
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a '15 Temmuz' mesajı: ‘Siz, aynı maklubeye kaşık sallayan abi kardeşsiniz!’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bir mesaj paylaştı.

15 Temmuz darbe girişimi dolayısıyla paylaştığı mesajda Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

“BOP Eş Başkanının  "Allahın lütfu" olarak gördüğü 15 Temmuz darbe girişimi, darbe girişimidir ama 20 Temmuz; Görevli Eş Başkanın, Sivil Darbesidir..!

20 Temmuz darbesiyle demokrasi bitmiştir.

Meclis feshedilmiştir. 

Tek adam rejiminin fiilen uygulamaya girdiği gündür.

Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı;

• Demokrasi rafa kalkardı!

• Meclisin yetkileri gasp edilirdi!

• Onbinlerce insan hapishanelere atılırdı!

• Binlerce insan işinden olurdu!

• Ölümler ve yaralanmalar olurdu!

• Hukuk sistemi çöker, adalet biterdi!

• Ekonomi dibe vurur, dolar 30 lira olurdu!

• Ülke tek adam rejimine mahkum olurdu! 

Sizce, darbe girişimi gerçekten engellendi mi?

Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır!

Siz, aynı maklubeye kaşık sallayan abi kardeşsiniz!

Abi-Kardeş ilişkiniz, oğluna; "Parayı tamamen sıfırlamanızda fayda var" dediğin gün bozuldu.

Vatansever duygularla 15 Temmuz'da Şehit olmuş vatandaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, Gazilerimize şifalar diliyorum.

Ayrıca Şehit ve Gazilerimiz için toplanan paraların takipçisi olmaya da devam edeceğiz…”


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