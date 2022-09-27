Kılıçdaroğlu'ndan şehit polis için taziye mesajı

27 Eylül 2022 Salı, 09:31

Mersin'in Mezitli ilçesinde lüks otomobille Tece Polisevi önüne gelen iki kadın PKK'lı terörist, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateş sırasında 2 polis memuru yaralanırken, çıkan çatışma sonucu yaralanan iki kadın terörist, sırt çantasında taşıdıkları bombalar ile kendi yaşamlarına son verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından şehi polis memuru Sedar Gezer için taziye mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu mesajında ise, "Mersin'de polisevine yönelik alçakça düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan polis memurumuza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, terörü bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.