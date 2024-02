Son dakika... Kılıçdaroğlu ile ilgili sözleri gündem olmuştu: Akşener'den o iddialara yanıt!

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:47

Güncelleme: 14.02.2024 - 12:24

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısı öncesi partisinin yerel seçim adaylarını duyurdu.

CHP’den istifa eden Artvin'in Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti Artvin Belediye Başkan adayı olan Elçin'e rozetini Akşener taktı.

İYİ Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise, Nusret Cömert oldu.

ERZİNCAN AÇIKLAMASI!

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz, milletini dinlemeyenlerin; bizi dinlememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini önemsemeyenlerin uyarılarımızı önemsememesine, elbette şaşırmıyoruz. Milletini düşünmeyenlerin; cennet doğamızı düşünmelerini de elbette beklemiyoruz. Ancak; dengesi bozulan doğamız artık, alarm veriyor. İktidarın iflah olmaz rant telaşı göz göre göre, insanlarımızın hayatını, tehlikeye sokuyor. Bitmek bilmeyen, bu sorumsuzluğun faturasını da her defasında, milletimiz ödüyor.

29 Haziran 2022’de, bu kürsüden; Erzincan İliç’teki, altın madenindeki tehlikeye karşı iktidarı uyarmıştım. Hatta bu konuda, İYİ Parti olarak; Meclisimize soru önergeleri de verdik. Ancak iktidar bizi, aşırı duyarlı bulup kulağının üstüne yatmayı tercih etti.

"VİTRİN DEĞİŞTİRMEYE KARAR VERDİLER"

Baktılar, ekonomideki çöküşü engelleyemiyorlar; bu sefer de 2023 seçimlerinden sonra vitrin değiştirmeye karar verdiler… 'Vitrin' diyorum çünkü ekonomide sadece, görünen yüzü değiştirdiler. Vitrin değişti ama ekonomideki büyük yıkıma sebep olan zihniyet değişmedi. Sayın Erdoğan, elini ekonomiden çekmedi. Eski Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı oldu. TÜİK’in, makyajlı rakam ustalarına, dokunulmadı. Hâl böyle olunca da iktidarın bu girişimi, yine başarısızlıkla sonuçlandı."

"EMEKLİNİN PAYINA FİTRE BİLE DÜŞMÜYOR"

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl fitreyi 130 lira olarak belirledi. Üstelik bu 130 lirayı da, asgari sınır olarak gösterdi. Biliyorsunuz fitre; bir kişinin, günlük normal gıda ihtiyacı demektir. Diyanet'in belirlediği rakama göre 4 kişilik bir aile için, aylık gıda ihtiyacı 15 bin 600 lira ediyor. Bu da aslında, Diyanet'in, Mart ayı için belirlediği açlık sınırını gösteriyor. Yani fitre üzerinden hesap ettiğimizde bile açlık sınırı, en düşük emekli maaşının tam 5 bin 600 lira üzerinde. Yani bugün; Diyanet İşleri'ne göre bile milyonlarca emeklimiz açlık sınırının altında, yaşam mücadelesi veriyor. Yani işine geldiğinde, Nas’a sığınan AK Parti’nin devri iktidarında artık Türkiye’de, emeklinin payına fitre bile düşmüyor.

Böyle vicdansızlık olur mu? Böyle devlet yönetilir mi? Üstelik, daha bunun içinde elektrik, su, doğal gaz, kira, giyecek, ulaşım masrafları da yok."

"SARAYLA, MİLLETİN ARASINDAKİ LİNK KOPTU"

İktidarın ekonomimizi içine düşürdüğü tablonun vehametini sadece biz söylemiyoruz. Merkez Bankası Başkan yardımcısı sayın Cevdet Akçay da toplantıda bu vehameti anlattı. 'Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki koptu' dedi. Politika faizi, enflasyon linki kopmuş.. Kendisi liyakatli ve ciddi bir ekonomisttir. O yüzden 'Ekonominin canına okumuşlar' diyemedi. Kibar adam... 'Linki kopmuş' diyerek durumun vahametini ifade etti.

Asıl neredeki link koptu, biliyor musunuz? Sarayla, milletin arasındaki link koptu! Sarayla, emeklinin arasındaki link koptu! Sarayla, çalışanın arasındaki link koptu! AK Parti iktidarının; ahlakla, vicdanla, akılla arasındaki link koptu. Bu kadar link kopunca da; ekonomideki, tüm linkler koptu.

"HATAY'DA O GECE BİR KIRILMA ANI YAŞANDI"

Biliyorsunuz deprem felaketinin birinci yıl dönümünün gecesinde Hataylı vatandaşlarımız bir anma etkinliği yaptı. O gece Hatay’da bir kırılma anı yaşandı. Hataylılar iktidarı da ana muhalefeti de dinlemek istemedi. İki tarafa da tepki gösterdi. O tepki birbirine suç atma yarışına girerken milleti duymayanlara karşı bir tepkiydi.

Hataylılar o gece birbirinizden bir farkınız yok dediler nitekim ana muhalefetten de gösterilen tepkiyi hazmedemeyenler çıkıp dediler ki ‘protestocuların kim olduğunu biliyoruz’ hatta tek tek saymış olsalar gerek ki sonra bir de ekleme yapıp 100 protesto yaşandıysa 99’u hükümete yöneliktir dediler. Sansürden sonra bunu da görmüş olduk. Hadi biz rakibiz, ama sadece bizim eleştirilerimizi değil milletin eleştirilerini de kabul edemez olmuşlar. Yok öyle yağma. Bizim için ‘çadır yok’ diyen depremzedeler tasmalı diyen meczup yandaşlar ile kendilerine oy gelmediği için yapılan yardımları haram eden vicdansız yoldaşların arasında hiçbir fark yoktur.Bizim için kendinden olmayana nefret saçan iktidar diliyle kendine laf edene öfke kusan ana muhalefet arasında hiçbir fark yoktur.

MUHALEFETİ DE HEDEF ALDI!

Türk siyasetinin bugün içerisinde bulunduğu ortamda biz aslında bir değil iki otokratik yapıya karşı mücadele ediyoruz. Üstelik her iki yapının da yöntemleri aynı zihniyetleri aynı çıkarları aynı. Mesela iktidar güdümündeki yandaş medyaya göre ülkemizde her şey yolunda, bütün sorun ana muhalefette. Ana muhalefetin güdümündeki yoldaş medyaya göre ise ana muhalefetin kendi yerel iktidar alanında her şey yolunca bütün sorun iktidar partisinde bir taraf iktidarın günahlarını yüklemek için ana muhalefete yükleniyor, diğer taraf ise ana muhalefetin yetersizliğini gizlemek için iktidara yükleniyor. Ama bu orta oyunca millete memlekete ne olursa olsun sonuç hep aynı kalıyor. Hacivat Hacivatlığından Karagöz Karagözlüğünden fevkalade memnun. Kişinin de ortak dertleri ise bu düzene bir üçüncünün girmemesi. Çünkü el ele kurdukları bu hileli düzende yaptıkları sözde siyaset çok konforlu.

KILIÇDAROĞLU İLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT!

Gazeteci kılıklı bir hanım hem yazdı hem haber haline geldi Halk Tv’de benim birine yani bir bakana bir eski AKP’li milletvekiline demişim ki ‘Kemal Beyi Alevi ve Kürt olduğu için’ kaldı ki Kemal Beyin ailesi Horosan’dan geliyor ‘onu cumhurbaşkanı adayı yapmayacağım’ demişim. Orada hangi kavga vardı Kemal beyin dostlarının tasfiye olduğu kavgası vardı. Benimle perdelemeye çalıştılar.

Ben burada 'Kürtler, Aleviler bizim kardeşimiz' diyebilirim. Burada sahtekarlık görüyorum. Biz zaten kardeşiz. Bunun söylenmesi ahlaksızlıktır.

BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLADI

Meclis kürsüsünden Aytekin Ataş'ın seslendirdiği "Var Git Ölüm" şarkısını dinleten İYİ Parti lideri, bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı.

Akşener, “Değişen bir şey olmalı. And olsun, şart olsun bunları değiştireceğiz” dedi.