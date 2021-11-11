Kemal Kılıçdaroğlu: Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki, kamuda torpili kökten bitireceğim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ataması yapılmadığı için inşaatta çalışan öğretmen 23 yaşındaki Fedai Altun'un yaşamını yitirmesine ilişkin olarak, "Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!" paylaşımını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmen olarak atanmadığı için inşaatlarda çalışmak zorunda kalan Fedai Altun’un elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetmesine ilişkin, "Yüreğim yanıyor. Lakin Fedai Öğretmen'in anısı önünde ant olsun ki kamuda torpili kökten bitireceğim" dedi.
Kılıçdaroğlu, 23 yaşındaki Fedai Altun’un elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"ANT OLSUN Kİ KAMUDA TORPİLİ KÖKTEN BİTİRECEĞİM!"
"Gençlerimizin önce hayallerini, sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin Fedai Öğretmen'in anısı önünde ant olsun ki kamuda torpili kökten bitireceğim!"
Gençlerimizin önce hayallerini sonra hayatlarını çaldılar. Atanmadığı için inşaatta çalışan 23 yaşındaki Fedai Öğretmen, elektrik trafosunu boyarken hayatını kaybetti. Yüreğim yanıyor. Lakin, Fedai Öğretmen'in anısı önünde and olsun ki; kamuda torpili kökten bitireceğim!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 11, 2021
Ataması yapılmayan Fedai Altun, sosyal medya hesabından defalarca atama talebiyle paylaşım yapmıştı. Altun, 8 Ekim tarihinde inşaata çalışırken çektiği fotoğrafını, "Alın size 83 puanın mükafatı (beden eğitimi)" notuyla paylaşmıştı.
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