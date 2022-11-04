Kılıçdaroğlu'nun 'metamfetamin' çıkışının ardından... İstanbul Valiliği uyuşturucu verilerini açıkladı
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Türkiye'de bir metamfetamin salgını var' uyarısı ve İçişleri Bakanı Soylu'nun 'iftira' diyerek "Yakanı bırakmayacağız" sözlerinin ardından muhalefet ve iktidar arasında bir 'uyuşturucu' tartışması başladı. Emniyet ve jandarma, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunurken; son olarak İstanbul Valiliği 'uyuşturucu' verilerini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'metamfetamin salgını' konulu videosunun gündem olmasının ardından, İstanbul Valiliği uyuşturucu verilerini açıkladı.
İstanbul Valiliği, kentte bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla yürütülen 42 bin 442 operasyonda 61 bin 612 şüphelinin yakalandığını, 6 bin 103 kişinin de tutuklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla yürütülen mücadelenin her alanda güçlü bir şekilde devam ettiği iddia edildi.
Açıklamada, "Ayrıca, sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir" denildi.
DİKKAT ÇEKEN 'METAMFETAMİN' VERİSİ
İstanbul'da bu yıl ekim sonu itibarıyla 42 bin 442 operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, operasyonlarda toplam 61 bin 612 şüphelinin yakalandığı, 6 bin 103 şüphelinin ise tutuklandığı aktarıldı.
Açıklamada, operasyonlarda, 841,6 kilogram eroin, 6 bin 821 kilogram esrar, 739 kilogram kokain, 545,7 kilogram bonzai, 17,1 kilogram bonzai hammaddesi, 4 bin 639,4 kilogram metamfetamin, 279,9 kilogram diğer uyuşturucu maddeler, 10 bin 700 litre asetik anhidrit ve 22 milyon 375 bin 82 ecstasy ve captagon hapın ele geçirildiği kaydedildi.
Valiliğin açıklamasında yer verilen, 2019'dan günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler şöyle:
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ile bir video yayımlayarak "Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor" ifadelerine yer vermişti.
Kılıçdaroğlu, metamfetamin tehlikesine dikkat çekerek "Breaking Bad Süleyman çocukların zehirlenmesine göz yummuştur" demişti.
SOYLU: 'YAKANI BIRAKMAYACAĞIZ'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sosyal medya hesabından yayımladığı video ile kendisine "Breaking Bad Süleyman" diyen Kılıçdaroğlu’na yanıt vermişti. Soylu, "Yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
EMNİYET VE JANDARMA'DAN SUÇ DUYURUSU
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı da CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yüklenip İçişleri Bakanı Soylu'ya 'Breaking Bad Süleyman' dediği videoyla ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurmuştu.
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