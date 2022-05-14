Kılıçdaroğlu'nun 'SADAT baskını' sosyal medyanın gündeminde: 'Paramiliter bir kuruluştur'

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, sürpriz bir şekilde İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitti. Kılıçdaroğlu'na çok sayıda CHP'li vekil de eşlik ettik.

Burada bir açıklama yapan CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" diye konuşmuştu. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.

CHP liderinin, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin kurucusu olduğu SADAT'ın önüne gitmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Yurttaşlar çok sayıda paylaşımda bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan mesajlardan bazıları şu şekilde:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Twitter paylaşımında, "Bu ülkede demokratik bir şekilde seçimin yapılmasına kimse engel olamayacak! Erdoğan'ın birlikte çalıştığı paramiliter bir kuruluş olan SADAT da iyi bilsin ki, Cumhuriyet Halk Partisi milletin iradesine sahip çıkacak!" ifadelerine yer verdi.

Bu ülkede demokratik bir şekilde seçimin yapılmasına kimse engel olamayacak!



Erdoğan'ın birlikte çalıştığı paramiliter bir kuruluş olan SADAT da iyi bilsin ki, Cumhuriyet Halk Partisi milletin iradesine sahip çıkacak!#SeçimGüvenliği pic.twitter.com/StdJnv2H0U — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) May 13, 2022

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel mesajında, "Bugün Genel Başkanımızın kapı arkasından izlediğiniz SADAT ziyaretiyle; 1 kelime eksik konuşmayacağımızı, 1 adım geri atmayacağımızı, 1 santim eğilmeyeceğimizi anlamışsınızdır. Biz biliriz ki biz 1 santim eğilirsek siz bu millete diz çöktürmeye kalkarsınız" dedi.

Bugün Genel Başkanımızın kapı arkasından izlediğiniz SADAT ziyaretiyle;

1 kelime eksik konuşmayacağımızı,

1 adım geri atmayacağımızı,

1 santim eğilmeyeceğimizi anlamışsınızdır.



Biz biliriz ki biz 1 santim eğilirsek siz bu millete diz çöktürmeye kalkarsınız. #SeçimGüvenliği https://t.co/WKCs7IZm7e — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 13, 2022

CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem paylaşımında, "SADAT’ı anlamak için, “kontrgerilla”yı bilmek gerekir. Biraz gerilere gitmek, kontrgerilla tarafından yapılmış kritik eylemleri analiz etmek gerekir. Bugün aynı misyonu üstlenen SADAT ile mücadelemiz en etkin düzeyde sürecek. Ne yaptıklarını “BİLİYORUZ!” Gözümüz üzerlerinde…" ifadelerini kullandı.

SADAT’ı anlamak için, “kontrgerilla”yı bilmek gerekir. Biraz gerilere gitmek, kontrgerilla tarafından yapılmış kritik eylemleri analiz etmek gerekir. Bugün aynı misyonu üstlenen SADAT ile mücadelemiz en etkin düzeyde sürecek. Ne yaptıklarını “BİLİYORUZ!” Gözümüz üzerlerinde… — Eren Erdem (@erenerdemnet) May 13, 2022

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın paylaşımında, "SADAT şirketmiş! İnsan avcısı yetiştirmek,terör,kan,kin,nefret için her tür silahla hayata öfke kusan,başkanının şeriat çağrısı yaptığı bir şirket!" dedi.

SADAT şirketmiş!



İnsan avcısı yetiştirmek,terör,

kan,kin,nefret

için her tür silahla hayata öfke kusan,başkanının şeriat çağrısı yaptığı bir şirket! — orhan aydın (@orhanaydin6) May 14, 2022

Ünlü radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Sadat nedir? Türkiye Cumhuriyeti’nin ordusu, polisi ve benzeri devlet kurumları varken, neden böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuştur? Kemal Kılıçdaroğlu’nun hamlesi yalnız kalmamalı, tüm siyasi partiler de destek olmalıdır. Bunu bilmek hepimizin hakkı. Konu siyaset üstüdür."