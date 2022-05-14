Sedat Peker'den SADAT paylaşımı

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 09:49

İfşaat videolarıyla Türkiye'nin gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in video yayımlamasının üzerinden 1 yıl geçti. Peker, son olarak Twitter'dan yaptığı yeni bir hamleyle dikkat çekti. Peker, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SADAT'ın önüne gitmesi sonrası sosyal medya üzerinden harekete geçti. Peker, daha önce SADAT'a ilişkin attığı tweetleri retweet eden hesapları paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, sürpriz bir şekilde İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) önüne gitmişti. CHP lideri, "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" dedi. Seçim güvenliğinin önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullanmıştı.

Peker'in paylaştığı eski tweet dizisi şöyleydi: