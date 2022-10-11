Kilis'te 'göçmen kaçakçılığı' iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

11 Ekim 2022 Salı, 10:09

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir adreste yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.

İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E.Y, A.E.Y. ve M.E.Y. Emniyet'e götürüldü.