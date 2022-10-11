Kilis'te 'göçmen kaçakçılığı' iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 2 Suriye uyruklu kişi Kilis'te yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ekrem Çetin Mahallesi'ndeki bir adreste yabancı uyrukluların olduğunu belirledi.
İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİLER
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 2 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan M.E.Y, A.E.Y. ve M.E.Y. Emniyet'e götürüldü.
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