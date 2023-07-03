'Kilit kavşak'tan 800 bin araç geçiş yaptı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 16:22

Güncelleme: 03.07.2023 - 16:22

Türkiye, yoğun bir bayram tatilini geride bıraktı. Binlerce vatandaş, bir bayram tatilini daha farklı illerde geçirdi. Bu süreçte kara yollarında trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin geçiş güzergahında da bayram tatili süresince araç yoğunluğu oluştu.

Kurban Bayramı tatili boyunca 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'den yaklaşık 800 bin araç geçiş yaptı. Meydana gelen trafik kazalarında bir kişi öldü, 77 kişi de yaralandı. Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 5 bin 148 araç kontrol edildi, bin 686 sürücüye de toplamda 3 milyon 855 bin lira para cezası uygulandı. 47 araç ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ankara-Samsun D.200, Kırıkkale-Kayseri D.765, Kırıkkale-Konya D.753 kara yollarında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürdü. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de bayram süresince 42 yaralamalı trafik kazasına müdahale etti.