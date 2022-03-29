Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren anlar: Tıp öğrencisi Türkiye'nin başkentini bilemedi!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Tıp öğrencisi yarışmacıya Türkiye'nin başkenti sorusu yöneltildi. Sorunun cevabını bilemeyen yarışmacı, doğru yanıtı ancak iki joker hakkını da kullanarak bulabildi.
ATV’de yayınlanan ‘Kim Milyoner Olmak İster’ isimli bilgi yarışmasının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Tıp öğrencisi olduğunu söyleyen Name Çığra Coşkun'a "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkentinin hangisi olduğu yazar?" sorusu soruldu. Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını kullandı.
SEYİRCİLER YÜZDE 40 ORANINDA DOĞRU BİLDİ
Seyirciler ise yüzde 40 oranında Ankara, yüzde 16 İstanbul, yüzde 28 Erzurum ve yüzde 16 Sivas yanıtını verdi. Cevaptan emin olamayan yarışmacı çift cevap joker hakkını da kullandı. İki jokerini de kullandıktan sonra doğru yanıtı veren yarışmacı, heyecanlandığını söyledi.
KENAN İMİRZALIOĞLU: SEYİRCİLERİMİZ DE ANLASIN
Programın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemeyerek "13 Ekim 1923'ten beri Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın. Seyircinin de yalnızca yüzde 40'ı Ankara cevabını verdi. Buna çok şaşırdım" diye konuştu.
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